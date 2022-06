Reggio Calabria, terribile incidente tra scooter a Santa Caterina: feriti, strada chiusa | FOTO

27 Giugno 2022 00:29

Reggio Calabria, ennesimo incidente (il quinto negli ultimi due giorni) stavolta a Santa Caterina: almeno due feriti, le immagini in diretta

Ennesimo terribile incidente stradale a Reggio Calabria nella notte: intorno alle 23:15 due scooter si sono scontrati nei primi metri di via Nazionale Pentimele, subito dopo l’incrocio con via Italia e via Santa Caterina d’Alessandria, all’estremità settentrionale del quartiere di Santa Caterina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia e i Vigili del Fuoco: la strada è tuttora chiusa per i rilievi del caso. Almeno due i feriti, trasportati d’urgenza in ospedale dai soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte e in modo particolare ad uno dei feriti che è stato sottoposto ad una flebo mentre era ancora riverso sull’asfalto.

È stato un weekend terribile sulle strade reggine, dopo i tre incidenti di sabato e quello molto grave di domenica pomeriggio a Saline. Il bilancio complessivo è di cinque feriti, tutti in gravi condizioni.