Reggio Calabria, grave incidente sul raccordo: motociclista ferito | LIVE

15 Giugno 2022 20:31

Reggio Calabria, un grave incidente s’e verificato poco fa sul raccordo autostradale. Le immagini in diretta

Un grave incidente stradale s’e verificato nel tardo pomeriggio di oggi, precisamente intorno alle ore 19:30, all’altezza dello svincolo di via Lia lungo il raccordo autostradale di Reggio Calabria, in carreggiata Sud. Nel sinistro è rimasto gravemente ferito un motociclista, che è stato trasportato in ospedale dai soccorritori del 118. Sul posto gli agenti della polizia stradale e il personale Anas per i rilievi del caso e la gestione della viabilità: il traffico è nel caos con uscita obbligatoria in via Lia e successivo immediato rientro sul raccordo tramite lo stesso svincolo.