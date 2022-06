20 Giugno 2022 12:33

Reggio Calabria, lo scontro tra tir e auto è stato all’altezza di via Sbarre con il Ponte di San Pietro

Un brutto incidente stradale si è verificato poco fa sul Ponte di San Pietro a Reggio Calabria. L’impatto è stato tra un tir e un’auto all’altezza dell’ultimo semaforo tra il Ponte di San Pietro e Via Sbarre. Al momento il traffico è completamente paralizzato. Non si conoscono ulteriori dettagli sulla dinamica del sinistro. Fortunatamente l’incidente non ha causato feriti.