Reggio Calabria, incidente sulle Bretelle: coinvolta una ragazza, si attendono i soccorsi | LIVE

18 Giugno 2022 20:21

Reggio Calabria, incidente stradale sulla rampa di uscita delle Bretelle del Calopinace: coinvolta una ragazza, forse ha avuto un malore

Un grave incidente stradale si è verificato pochi istanti fa sulla rampa di ingresso sulle bretelle del Calopinace, lo svincolo “Reggio Centro” del raccordo autostradale di Reggio Calabria, provenienza da Sud. Una ragazza che guidava un’automobile ha perso il controllo e si è schiantata sul guard-rail che protegge la strada del torrente cementificato, in un tratto gia tratto di drammatici incidenti stradali mortali. La ragazza al momento è riversa sul volante, e i primi automobilisti in transito si sono fermati per prestare soccorso e chiedere l’immediato intervento dei soccorritori. Non è noto se la donna abbia avuto conseguenze dal sinistro o se, al contrario, il sinistro sia stato provocato da un malore.

Seguiranno aggiornamenti