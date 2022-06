Reggio Calabria, incidente sulle Bretelle: scooter a terra

1 Giugno 2022 15:32

Reggio Calabria, l’incidente è stato tra un’auto e uno scooter

Un incidente si è verificato pochi minuti fa sulle Bretelle a Reggio Calabria in direzione nord. Lo scontro è stato tra un’auto e uno scooter che è finito sull’asfalto. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli ma sembra non ci siano state conseguenze gravi per le persone coinvolte nel sinistro.