Reggio Calabria, incendio sulle colline di Archi: due canadair in azione | FOTO e VIDEO

1 Giugno 2022 19:48

Reggio Calabria, l’incendio sta richiedendo l’intervento di due canadair da questo pomeriggio

Dal tardo pomeriggio di oggi due canadair sono in azione sui cieli di Reggio Calabria e precisamente nella zona nord della città tra Archi e Pentimele. Gli aerei si dirigono verso la zona interna collinare di Reggio Calabria, probabilmente per un grosso incendio nella zona di Ortì.

Come ogni anno la piaga degli incendi colpisce le montagne reggine complice il clima caldo e secco che in questi giorni sta già determinando una torrida estate anticipata in riva allo Stretto.

Seguiranno aggiornamenti