Reggio Calabria, Ciccarello brucia ancora: immensa distesa di spazzatura data alle fiamme | FOTO

5 Giugno 2022 17:54

Nuovo incendio nel quartiere di Ciccarello: distesa di spazzatura data alle fiamme, una grande colonna di fumo si alza nella zona. Interviene la polizia municipale

Ciccarello brucia ancora. Uno scenario che si ripete tristemente a Reggio Calabria, estate dopo estate (e non solo): la spazzatura finisce per accumularsi nella solita zona, quella dalla parte opposta della strada rispetto al piazzale del supermercato e della Multisala Lumiere, poi viene data alle fiamme. Una lunga distesa di rifiuti dal quale si alza un’altrettanto imponente colonna di fumo nociva per gli abitanti del quartiere. Fiamme che rischiano di diventare pericolose anche per i passanti e i cittadini che abitano nelle zone limitrofe. Intervenuti sul posto gli agenti della polizia municipale.