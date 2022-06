Reggio Calabria, serata da incubo a Santa Caterina: brucia la collina di Pentimele, il fuoco lambisce le case | FOTO LIVE

28 Giugno 2022 21:25

Reggio Calabria, l’incendio divampato nel primo pomeriggio a Pentimele si è esteso a tutta la collina e adesso le fiamme stanno lambendo le case della zona più collinare del quartiere

E’ una serata di ansia a Santa Caterina, noto e popoloso quartiere della zona nord della città di Reggio Calabria, a causa dell’enorme incendio che in queste ore sta divorando la collina di Pentimele. Il rogo, divampato nel primo pomeriggio, si è esteso senza sosta alimentato dal vento di maestrale e dal grande caldo di oggi, con una temperatura che ha raggiunto i +39°C nelle ore centrali della giornata. Vano il tentativo di domare le fiamme: sul posto è intervenuto soltanto un elicottero che lottava in solitaria in modo impari rispetto all’incendio sempre più esteso in tutte le direzioni.

Le fiamme stanno adesso lambendo le abitazioni delle zone più collinari tra via Lia e Montevergine Petti, proprio a monte del quartiere di Santa Caterina. Un’enorme nube di fumo ha inghiottito buona parte della città, dove i cittadini sono costretti a respirare la puzza acre della vegetazione ridotta in cenere. Addirittura a Santa Caterina è in corso una fitta pioggia di cenere che impedisce alla popolazione di stare all’aperto.