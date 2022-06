Reggio Calabria, vasto incendio a Pentimele: “mi chiedo se in una Città addirittura detta Metropolitana possa non esistere un piano antincendi”

29 Giugno 2022 11:15

Reggio Calabria, la segnalazione di un cittadino dopo l’incendio di ieri sulla collina di Pentimele

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato un duro sfogo relativamente all’incendio che dalle prime ore del pomeriggio di ieri ha interessato la collina di Pentimele a Reggio Calabria creando in serata parecchi disagi ai residenti di Santa Caterina e Pentimele. Ecco la testimonianza di un residente di Santa Caterina-Pentimele:

“Solo a Reggio Calabria poteva accadere, dove purtroppo la realtà supera sempre la fantasia! E così la splendida canzone di Ranieri diventa un vero e proprio incubo per gli abitanti di Santa Caterina e San Brunello, spettatori inermi di un incendio che da ieri pomeriggio ha praticamente distrutto tutto l’esistente della collina di Pentimele. Un rogo senza precedenti che ha lasciato in cenere vegetazione e chissà quanti poveri animali. Fortunatamente non vi è scappato il morto, ma è davvero pazzesco che gli interventi antincendi praticamente erano nulli a confronto di ciò che stava succedendo!!!”.

“Mi chiedo se in una Città , addirittura così detta “Metropolitana”, non esiste un piano antincendi e/o comunque non si è minimamente in grado di intervenire subito ed efficacemente in una tale situazione? Per ore ieri pomeriggio leggo solo un elicottero andava su e giù a gettare qualche bidonata di acqua, che ovviamente nulla era in confronto al gigantesco rogo. Ma non ho visto nulla in quanto a Pompieri con autobotti che avrebbero dovuto subito cercare di creare una zona taglia fuoco soprattutto nella zone vicinissime alle abitazioni… Mi auguro che venga aperta un inchiesta per capire se è questo il modo di gestire una simile catastrofe , perché di questo si tratta, che solo per miracolo non ha causato vittime, anche se la distruzione di ettari di colline e macchia mediterranea è un prezzo altissimo e impagabile, che forse con un po’ più di attenzione e di programmazione da parte di chi sdo competenza si doveva e poteva evitare”. Renato Vitetta Abitante di Santa Caterina-Pentimele.