25 Giugno 2022 12:04

Anche oggi è dramma incendi sulle colline della periferia di Reggio Calabria. Il caldo intenso di questi giorni favorisce il proliferare di questi eventi e nella zona sud della città, tra Loggia di Pellaro e Paterriti, è in corso proprio in questi minuti un enorme rogo che sta divorando con le sue fiamme l’intera vegetazione. Come si può vedere dalle immagini, gran parte delle pareti della collina sono andate praticamente in fumo.