24 Giugno 2022 23:17

Reggio Calabria, notte di paura per un enorme incendio a Gallico Superiore. Le immagini in diretta

Un enorme incendio è divampato questa sera a Gallico superiore, frazione collinare della periferia nord di Reggio Calabria. Le fiamme lambiscono le abitazioni in via Anita Garibaldi. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco. Emblematiche le immagini in diretta, realizzate da Daniele Mangiola, in modo particolare il video di seguito.