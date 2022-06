Reggio Calabria, incendio tra le case in contrada Morloquio. Situazione critica, gente in fuga | LIVE

23 Giugno 2022 11:06

Reggio Calabria, un nuovo grosso incendio sta divampando tra le case di contrada Morloquio, ma i Vigili del Fuoco non possono intervenire

Ennesimo incendio sulle colline della zona Sud di Reggio Calabria, precisamente tra contrada Morloquio e contrada Maldariti: le fiamme stanno lambendo le abitazioni di contrada Morloquio e i residenti sono in fuga. Numerose le chiamate ai pompieri, ma dal 115 arriva la solita risposta: “non ci sono squadre disponibili”, come già accaduto per la stessa zona nella serata di lunedì scorso. La situazione è drammatica.

Aggiornamento alle ore 11:15

I Vigili del Fuoco sono appena arrivati e stanno monitorando la situazione che è molto seria perché le fiamme, a causa del forte vento, sono arrivate a ridosso delle villette.

Aggiornamento alle ore 13:00

Sul posto è appena arrivato ed elicottero che sta tentando di spegnere le fiamme alimentate dal forte vento in una giornata di caldo estremo.