Reggio Calabria, paura in pieno centro: motorino in fiamme fra le Colonne di Tresoldi | FOTO e VIDEO

6 Giugno 2022 21:55

Motorino dato alle fiamme fra le Colonne di Tresoldi: paura per i cittadini che si stavano godendo una tranquilla serata in via Marina. Intervenuti i pompieri

Paura nella notte a Reggio Calabria. Fuoco e fiamme in via Marina, presso l’Opera di Tresoldi. Nel bel mezzo di un tranquillo dopocena di una calda serata reggina, nella quale molti cittadini cercavano un po’ di relax vicino al mare, alcuni passanti si sono accorti di un incendio nel bel mezzo delle famose Colonne di Tresoldi che adornano la parte bassa del Lungomare. Dalle prime immagini, sembra sia stato dato alle fiamme un motorino. Le cause sono ancora da accertare, così come gli eventuali autori del gesto. Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco, chiamati dai passanti spaventati da quanto stava accadendo.

Falcomatà: “primi in assoluto nella classifica della stortia”

Giuseppe Falcomatà è stato tra i primi a commentare l’accaduto attraverso i social: “la settimana scorsa abbiamo letto con grande orgoglio sullo speciale living arte del Corriere della Sera che “Opera” di Tresoldi, è fra i 25 monumenti di arte pubblica più apprezzati in Italia. Stasera dimostriamo di essere primi in assoluto nella speciale classifica della stortìa, o di qualcos’altro… (questo ce lo dirà presto la Polizia che ha già avviato le indagini)“.