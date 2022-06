Reggio Calabria, tre incendi in poche ore tra Morloquio, Maldariti e Gallina: scatta la caccia ai piromani segnalati dai residenti

13 Giugno 2022 13:07

Reggio Calabria, è stato un weekend nero per gli incendi sulle colline della zona Sud della città: tre roghi appiccati in poche ore tra sabato pomeriggio e domenica sera a Maldariti, Gallina e Morloquio. Scatta la caccia ai piromani avvistati dai residenti

E’ nero pece lo scenario della collina di contrada Morloquio stamani, dopo il terribile incendio che nella notte ha tenuto col fiato sospeso i residenti della zona residenziale a monte dell’Aeroporto dello Stretto, il “Tito Minniti” di Reggio Calabria. Sulle colline della periferia Sud della città è stato un weekend da bollino nero per gli incendi, scoppiati a distanza di poche ore nella stessa area, per giunta in un contesto climatico assolutamente fresco e non certo compatibile con l’ipotesi dell’autocombustione (ammesso, e non concesso, che nei giorni roventi si possa verificare). La vicinanza dei tre roghi dal punto di vista geografico e temporale lascia immaginare che ci sia la stessa mano dietro questi incendi, in una zona che ogni anno viene presa di mira dai piromani al punto che più volte in passato si sono verificate situazioni di emergenza drammatica con evacuazioni e danni alle abitazioni.

Ieri sera per l’incendio di Morloquio si sono vissute ore di paura per alcune stalle ricovero di animali e anche per le abitazioni più vicine alla collina. I Vigili del Fuoco, arrivati in ritardo da Melito Porto Salvo perchè da Reggio non c’era nessuno disponibile, hanno tentato di limitare i danni ma erano pochi rispetto alla forza del fuoco. Un contadino è intervenuto in notturna con un trattore per salvare la propria semina di grano, creando un argine tagliafuoco. Numerose pattuglie della Polizia di Stato hanno coordinato le operazioni e salvaguardato la sicurezza dei cittadini, che hanno testimoniato agli agenti di aver visto tre piromani salire in contrada Morloquio intorno alle 21 ed appiccare il fuoco a bordo strada e poi fuggire verso valle. I poliziotti hanno assicurato che incaricheranno gli agenti investigativi di far luce sull’accaduto, anche raccogliendo le immagini delle numerose telecamere di videosorveglianza della zona.

Il primo incendio si era verificato nel pomeriggio di sabato a Maldariti; poi il secondo domenica mattina a Gallina, sempre sullo stesso versante del crinale collinare. Infine, il terzo e più grave ieri sera a Morloquio, tutti ampiamente documentati con foto e testimonianze su StrettoWeb e illustrati geograficamente nella mappa a corredo dell’articolo. Adesso è scattata la caccia ai piromani, criminali che distruggono l’ambiente mettendo a repentaglio la sicurezza delle persone e che devono assolutamente essere fermati.

Le immagini di stanotte a Morloquio: