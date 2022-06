Reggio Calabria, inaugurato il nuovo monumento alla memoria di Massimo Mazzetto | FOTO

18 Giugno 2022 19:56

Inaugurato nella serata odierna il nuovo monumento dedicato alla memoria di Massimo Mazzetto: “Il Dono” di Reggio Calabria al compianto playmaker della Viola

Un nuovo monumento, in una location più bella e centrale della città, in grado di dare maggiore importanza a chi non c’è più Sono passati 36 anni da quel tragico 18 giugno 1986, giorno in cui il giovane Massimo Mazzetto, talentuoso playmaker della Viola, ha trovato la morte. Ma Reggio Calabria non dimentica. Nel pomeriggio odierno, presso l’area verde adiacente la storica Pineta Zerbi nella zona del Waterfront, è stato inaugurata una nuova statua alla memoria di Massimo Mazzetto.

“Il Dono” è il nome scelto per l’opera realizzata dall’artista Katrin Pujia ed eseguita dalla Fonderia Artistica Pisani, è stata realizzata grazie all’iniziativa promossa dal Comitato Massimo Mazzetto presieduto dal fratello del giocatore, Andrea Mazzetto, e composto da Michela Pagnin e coach Gaetano Gebbia con il supporto dell’Amministrazione comunale reggina.

La realizzazione del monumento, promossa dal Comitato con il supporto del Comune di Reggio Calabria, è stata possibile grazie ad i partner che hanno contribuito alla raccolta fondi: Confindustria Reggio Calabria, Fip Calabria, i Rotary Club di Reggio Calabria, la società sportiva LuMaKa, la Nazionale juniores “I giuguari”, la Pallacanestro Viola, Petrarca Padova, il Torneo Mazzetto, l’Associazione Viola Inside e gli amici di Massimo.