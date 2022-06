Reggio Calabria, continuano gli sbarchi: in arrivo altri 70 clandestini

23 Giugno 2022 17:51

Reggio Calabria, i migranti arriveranno questa sera intorno alle ore 22 al porto

Continuano senza sosta gli sbarchi dei migranti sulle coste reggine. E’ previsto per questa sera al porto di Reggio Calabria, l’arrivo di 70 clandestini soccorsi nelle acque dalla Guardia Costiera. I migranti arriveranno intorno alle ore 22 e dopo i controlli di routine, verranno trasferiti nelle strutture sportive della città nonostante i disagi che questo provoca alle società sportive della città che si trovano costrette ad interrompere le proprie attività per occupazione delle palestre che poi, dopo aver ospitato i migranti, devono essere sottoposte a sanificazione dei locali e al ripristino dei luoghi quindi ciò comporta tempi lunghi per la normale ripresa delle attività sportive.