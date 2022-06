Reggio Calabria, il direttore Malacrino ospite del convegno romano della Direzione Generale Archeologia e Belle Arti

6 Giugno 2022 17:38

Reggio Calabria, il direttore Malacrino ospite del convegno romano della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio: “occasione unica per rilanciare il patrimonio numismatico custodito al MArRC”

Iniziano domani 7 giugno i lavori del grande convegno “Verso il futuro. Esperienze, progetti e casi di studio tra tutela, fruizione e comunicazione del patrimonio numismatico pubblico”, promosso dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, e coordinato dalla dott.ssa Serafina Pennestrì. Due giorni di conferenze e dibattiti, organizzati nell’ambito del IV incontro “Medaglieri Italiani”. Il simposio si svolgerà a Roma, presso la sala Molajoli del Complesso del San Michele, ma sarà accessibile a tutti anche in streaming.

“Un progetto che abbiamo fortemente voluto, in cui abbiamo creduto, insieme ai Soprintendenti, ai Direttori dei Musei e ai tanti Colleghi del Ministero e delle Università che hanno accettato di sperimentare insieme a noi le prime fasi del format editoriale realizzato con la collaborazione tecnica dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e che ci ha visto riuniti e impegnati con tenacia, dedizione e passione nell’arco di un oltre un decennio – dichiara la dott.ssa Pennestrì. Siamo particolarmente legati alla prima monografia in due volumi della serie “Medaglieri Italiani”, dedicata nel 2015 al Medagliere del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, che ha costituito un modello di riferimento per i successivi volumi”.

L’incontro, che segue quelli già svoltisi a Roma, a Taormina e a Parma tra il 2013 e il 2018, intende costituire un’occasione di aggiornamento professionale e di confronto tra diverse esperienze e competenze degli Uffici del Ministero della Cultura, attraverso la segnalazione di specifiche ricerche, di casi di studio e di progetti di innovazione tecnologica inerenti i beni numismatici. Alla manifestazione parteciperanno insigni studiosi, ricercatori e operatori del settore numismatico, oltre a dirigenti e funzionari degli Uffici centrali e periferici del Ministero della Cultura. Per il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria interverrà il 7 giugno, alle 17.20, il direttore Carmelo Malacrino, che lancerà in anteprima la proposta di un Convegno internazionale su “Paolo Orsi e la numismatica”, da svolgersi l’anno prossimo a Reggio Calabria.

“Il patrimonio numismatico del Museo reggino è tra i più ricchi e importanti della Magna Grecia – afferma Malacrino. Una collezione di migliaia di monete antiche, ma anche medievali e moderne, nata dalle raccolte dell’ex Museo Civico e arricchitasi con le nuove acquisizioni statali di esemplari e tesoretti provenienti dagli scavi di tutta la regione. Il volume sul Medagliere, curato nel 2015 dalla prof.ssa Giorgia Gargano, ha segnato il solco per la conoscenza e la valorizzazione di questo straordinario patrimonio, solo in minima parte esposto. Dal allora il MArRC si è impegnato sia in progetti espositivi, tra cui la grande mostra “Nomisma. Reggio e le sue monete” curata insieme al prof. Daniele Castrizio, sia nel riordino e nella conservazione delle collezioni numismatiche, per le quali sono state recentemente acquistate grandi casseforti. Senza dimenticare la ricerca: nel 2023 porteremo sullo Stretto studiosi di tutto il mondo per unire nuovamente Calabria e Sicilia nel nome di Paolo Orsi, questa volta per un convegno tutto dedicato alla numismatica”.