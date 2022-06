Reggio Calabria: il Circolo “L’Agorà” organizza una conversazione su Ugo Tognazzi

6 Giugno 2022 09:32

Reggio Calabria: il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza una conversazione sul tema “1922-2022: nel centenario della nascita di Ugo Tognazzi”

Con il patrocinio dell’Amministrazione Provinciale di Cremona, il prossimo 10 giugno sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la conversazione relativa alla conversazione sul tema “1922-2022: nel centenario della nascita di Ugo Tognazzi”, a cura del Circolo Culturale “L’Agorà”. Ugo Tognazzi (Cremona, 23 marzo 1922 – Roma, 27 ottobre 1990) è stato un attore, regista conduttore televisivo e radiofonico, comico e sceneggiatore italiano è considerato uno dei volti più importanti della commedia all’italiana, insieme ad Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Marcello Mastroianni, Monica Vitti e Mariangela Melato. Gli inizi televisivi nella trasmissione «Un due tre», in coppia con Raimondo Vianello, in onda dal 1954 al 1959, sul Programma Nazionale: un varietà di satira che inciampò nella censura quando uno sketch prese di mira l’allora presidente della Repubblica Giovanni Gronchi per un incidente accaduto alla Scala di Milano. Così Vianello e Tognazzi furono esclusi dalla Rai per diversi anni. Più di 150 film, decine di lavori teatrali, radiofonici e televisivi, tanti amori, due matrimoni, quattro figli da tre madri diverse: Ugo Tognazzi ebbe una vita piena e nel complesso fortunata, nonostante la depressione dell’ultimo periodo e una morte che a 68 anni e mezzo lo portò via all’improvviso, nel sonno, per un ictus.

La stessa fine, anticipata di nove anni, che farà anche il suo collega e grande amico Vittorio Gassman, con il quale ha costruito celebri scene scolpite nella storia della commedia all’italiana. Nel corso degli anni sessanta e settanta stabilisce un sodalizio artistico con il regista Marco Ferreri, suo grande amico, la cui vena grottesca e surreale gli permette di offrire interpretazioni sopra le righe e diverse rispetto ai canoni della commedia all’italiana. Televisione, teatro, radio, Ugo Tognazzi negli anni sessanta è una delle icone della commedia all’italiana, dando vita a diversi personaggi in film come “La voglia matta” (1962), “Le ore dell’amore” (1963), “I mostri” (1963), “Il magnifico cornuto” (1964), “Straziami ma di baci saziami” (1968), “Il commissario Pepe” (1969), “Venga a prendere il caffè da noi” (1970), “La supertestimone” (1971), “In nome del popolo italiano” (1971), “Vogliamo i colonnelli” (1973), “Romanzo popolare” (1974), “La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone” (1975), “L’anatra all’arancia” (1975), “La stanza del vescovo” (1977) e “Il gatto” (1977). Con la regia di Ferreri recita nell’episodio Il professore in “Controsesso” (1964) e nei film “Una storia moderna” – “L’ape regina” (1963), “La donna scimmia” (1964), “L’uomo dei cinque palloni” (1965), “Marcia nuziale” (1966), “L’harem” (1967), “L’udienza” (1972), “La grande abbuffata” (1973) e “Non toccare la donna bianca” (1974). Nel 1968 recita nella coproduzione italo-francese “Barbarella” al fianco di Jane Fonda, in un ruolo secondario. Un amore viscerale per il suo territorio di origine ed alla sua città, si recava spesso allo stadio Zini di Cremona a tifare per la Cremonese del presidente Domenico Luzzara, suo amico e primo compagno di palcoscenico. Compare come uno dei protagonisti nelle trilogie di “Amici miei “(1975,1982,1985) e “Il vizietto” (1978,1980,1985) che rappresentano l’apice del suo successo. Regista di cinque film (Il mantenuto, 1961; Il fischio al naso, 1966; “Sissignore”, 1968; “Cattivi pensieri”, 1976; “I viaggiatori della sera”, 1979) e nella serie televisiva “FBI – Francesco Bertolazzi investigatore” (1970). Negli anni ottanta si dedica soprattutto al teatro, recitando in “Sei personaggi in cerca d’autore a Parigi” (1986), “L’avaro” (1988), “M. Butterfly” (1989). Nel corso della nuova conversazione culturale, organizzata dal sodalizio culturale reggino, parteciperà in qualità di relatore Antonino Megale (vice Presidente del Circolo Culturale “L’Agorà”). Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme dei Social Network presenti nella rete, a far data dal 10 giugno.