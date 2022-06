Reggio Calabria, il 24 giugno la celebrazione di 60 anni della Fidapa

21 Giugno 2022 17:40

Il 24 giugno, a Villa San Giovanni, si terrà un evento celebrativo dei 60 anni di attività della Fidapa: presente la Presidente Nazionale Fiammetta Perrone

E’ prevista per venerdì 24 giugno la celebrazione del 60° anno di attività della FIDAPA BPW di Reggio Calabria.

Seguirà, dopo i saluti istituzionali dell’attuale Presidente Monica Falcomatà e della Presidente Distrettuale Fidapa Pina Genua, un momento di incontro e di celebrazione al fine di rammentare la storia e le finalità dell’associazione nata il 29 maggio del 1962 in casa di Marisa Calogero Rizzo proprio durante il Concilio Vaticano II°, ossia nello stesso anno in cui Reggio Calabria città liberale accolse i Pitagorici, per la maggior parte donne, dopo il disastro di Crotone.

Saluti istituzionali che precederanno il momento certo più significativo della serata ossia l’intervento della Presidente Nazionale Fiammetta Perrone programmato per questo significativo evento. Fiammetta Perrone Presidente Nazionale della Fidapa BPW Italy per il biennio 2021 /2023 ha già evidenziato in diverse interviste le motivazioni che l’hanno spinta a presiedere una delle più storiche associazione di donne esistenti.

“La Fidapa promuove iniziative che valorizzano le donne impegnate nella società, promuove la parità delle competenze tra donne e uomini, una maggiore partecipazione delle donne in politica al fine di sviluppare un processo decisionale più inclusivo a tutti i livelli…“. Queste le parole della Presidente di qualche tempo fà. “Noi protagoniste per il futuro“, è il motto coniato dalla Perrone nell’ottica di una sempre maggiore ripresa, dopo il periodo pandemico, anche grazie alle previsione dell’ultimo Pnrr.

Si evince, infatti, in una delle sue interviste l’importanza che la Presidente ha inteso attribuire alla coesione e all’ unione, unici strumenti possibili per superare e combattere quelle fragilità che nel periodo storico appena trascorso hanno attanagliato l’intera collettività. Cinque, infatti, le iniziative per mezzo di altrettante task force operanti su tutto il territorio nazionale che grazie all’ausilio ed alla collaborazione di socie esperte si occupano di Comunicazione, Lavoro e Impresa, Innovazione, Salute e Medicina di Genere e Violenza allo scopo di fornire un contributo fattivo ed essenziale alla società.

L’associazione Fidapa reggina ha visto succedersi varie e prestigiose Presidenti da Maia Venezia ( 1962 – 1966 ); Maria Bottari ( 1966- 1969 ); Mimma Gangemi ( 1969 – 1975 ); Maria Bonafede ( 1975 – 1981 ); Vanna Rossi Cordova ( 1981- 1984 ); Franca Messineo ( 1984 -1987 ); Graziella Sarlo ( 1987 – 1990 ); Melina Conti ( 1990 -1992 ); Mimì Caminiti ( 1992 -1993); Amelia da Empoli ( 1994 -1996); Eugenia D’Africa Bascià ( 1996 – 1998); Maricia Bagnato Belfiore ( 1998 -2000); Pina Porcino ( 2000- 2003 ); Franca Tuccio ( 2003- 2005 ); Irene Tripodi ( 2005- 2007); Renata Melissari Poeta ( 2007 -2009); Barbara Scopelliti ( 2009 – 2011); Luisa La Face Quattorne ( 2011 – 2013); Franca Arena ( 2013 -2015); Bruna Siviglia ( 2015 -2017); Titty Strano ( 2017 -2019); Wanda Albanese ( 2019- 2021); sino ad arrivare all’attuale Presidente Monica Falcomatà eletta per il bienno 2021- 2023.

L’incontro celebra il traguardo raggiunto in questi 60 anni di attività associativa diretto all’affermazione di idee ed ideali comuni come l’unità, la solidarietà e la comunione d’interessi. Punti cardine dell’“essere Fidapa”. La Fidapa di Reggio Calabria quest’anno, anche grazie e soprattutto alla Presidente Monica Falcomatà, ha ripreso dopo il lungo e pesante periodo del lockdown la sua attività con un turbinio di iniziative ed eventi diretti a favorire e rafforzare la comunanza e sorellanza fra le associate, ma soprattutto e fondamentalmente a fornire un vero e proprio servizio alla cittadinanza ed al territorio a mezzo la concreta e reale diffusione di messaggi e valori profondi quali l’attenzione alle bellezze della nostra terra in ogni loro forma, la solidarietà, la condivisione e la cultura, ivi compresa la cultura della donazione e del donare.

Messaggi concreti capaci di migliorare anche in sinergia con le Istituzioni, non solo la vita di singole persone ma anche della collettività attraverso la realizzazione di progetti socio-culturali comuni. L’associazione reggina sotto la Presidenza di Monica Falcomatà caratterizzata da un autentico stile Fidapa, che quest‘anno si è rinverdita con l ‘ingresso di ben 14 anni nuove socie e, nello specifico di donne tutte impegnate ed attive nel tessuto socio/professionale cittadino capaci di fornire un contributo per il perseguimento dei fini cui la Fidapa s’ispira, gode oggi di nuova linfa vitale per la realizzazione di progetti presenti e futuri.

Una Fidapa reggina legata alla tradizione ma sempre in crescita quindi e, ad oggi in continua evoluzione ,capace di rappresentare un vero e proprio punto di riferimento, “fulgido esempio di operatività e di stile” anche pe le generazioni che verranno all’interno di un circolo al femminile ma non femminista che sempre di più opera all’insegna dello slogan coniato dalla Presidente Nazionale “Noi protagoniste per il futuro” rivolto alle 10.000 socie italiane della Fidapa.