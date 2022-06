Reggio Calabria, il 19 giugno la presentazione del libro “Attraverso Napoli” di Luigi de Magistris

14 Giugno 2022 16:25

Domenica 19 giugno alle ore 19, sul lungomare “Falcomatà” di Reggio Calabria presso il PlayRC, verrà presentato il libro di Luigi de Magistris titolato “Attraverso Napoli”. Sarà presente l’autore – già magistrato, europarlamentare nonché sindaco della città partenopea –, con moderazione a cura della giornalista Cristina Marra e interventi musicali di Adolfo Zagari. Il libro ripercorre l’esperienza amministrativa napoletana di de Magistris, un modello di governo che è stato fonte di ispirazione anche per il nostro movimento, per il suo carattere fortemente improntato alla giustizia sociale, per la centralità data ai quartieri e alle comunità, per le pratiche di rigenerazione urbana e le battaglie sui beni comuni. Appuntamento domenica alle 19 al PlayRC.