Reggio Calabria, il 18 giugno “La partita della solidarietà”

Il 18 giugno, presso il “Circolo Tennis Crucitti” di Reggio Calabria, avrà luogo “La partita della solidarietà” organizzata dalla Scuola Materna “Nuvoletta”

Ci siamo quasi, manca davvero poco per “La partita della solidarietà” organizzata dalla Scuola Materna “La Nuvoletta”. Un mini torneo dove vedrà impegnate 4 squadre: Genitori (della Scuola Materna) vs Guardia di Finanza vs Vigili del Fuoco vs I Politici. Ogni squadra sarà composta da 8 giocatori, il tutto avrà inizio giorno 18 Giugno 2022 a partire dalle ore 18:00 presso il “Circolo Tennis Crucitti”. Diversi gli ospiti della serata che allieteranno gli spettatori: I Pagliacci Clandestini, il Complesso Musicale “Omnia” che suoneranno nelle pause tra una partita e un’altra, non poteva mancare il grande e mitico comico Pasquale Caprì, L’Asd”Pretty Woman” e “Nati per leggere”.

Il ricavato da una offerta di 5 euro sarà devoluto all’Associazione Gene Piga Italia Odv. Questa organizzazione nasce il 6 Giugno 2020, grazie al forte desiderio dei genitori per trovare una cura a delle malattie rare. Questa mutazione genetica porta una serie di problemi tra cui epilessia, atassia, ritardo cognitivo,disfagia,polmoniti ricorrenti e problemi cardiaci. Ad oggi in Italia sono stati diagnosticati 6 casi. La ricerca è l’unica speranza. Lo scorso anno grazie al sostegno di tutti si è riusciti a raccogliere i fondi per partecipare al “Seed Grant ” di Telethon. A breve partirà un traial specifico per la malattia di questi bambini. Non rimane che partecipare in tanti per dare e fare il nostro dovere.