Reggio Calabria, sabato terribile sulle strade: tre gravi incidenti, due giovani in codice rosso

26 Giugno 2022 00:28

Reggio Calabria, tre gravi incidenti in città nelle ultime ore: è stato un sabato disastroso nelle strade reggine

Sabato terribile nelle strade di Reggio Calabria, dove nelle ultime ore si sono verificati tre gravi incidenti stradali, tutti rilevati dalla Polizia Locale guidata dal comandante Salvatore Zucco. Il primo incidente s’è verificato intorno alle ore 13:00 a Gallina, dove dopo uno scontro tra due autovetture, una ragazza di 31 anni è subito apparsa in condizioni critiche ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

Il secondo incidente è stato rilevato nel centro cittadino intorno alle 17, quando un motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada. Nonostante la rocambolesca dinamica del sinistro, il conducente si è dato alla fuga e gli agenti hanno trovato soltanto il veicolo che era stato rubato il 20 giugno come regolarmente denunciato dal legittimo proprietario. L’identità del ladro incidentato non è nota, così come la gravità delle sue ferite che tuttavia non dovrebbero essere particolarmente serie in quanto è riuscito a fuggire.

Infine in serata intorno alle ore 21:00 a Valanidi un ragazzo di circa 30 anni è finito fuori strada con il suo ciclomotore ed anch’esso è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale. Entrambi i ragazzi feriti si trovano adesso in prognosi riservata. La Polizia Locale ha sequestrato i veicoli dei due sinistri più gravi (Gallina e Valanidi) ed è al lavoro per ricostruire le dinamiche degli incidenti.