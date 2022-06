Reggio Calabria: grande successo per il progetto del Liceo da Vinci “Ciak…un processo simulato per evitare un vero processo”

9 Giugno 2022 17:11

Reggio Calabria, il progetto è cominciato tre anni fa e termina adesso

Ancora un bella esperienza per il liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria che conclude il progetto pluriennale “Ciak…un processo simulato per evitare un vero processo “ – nell’ambito della formazione e della legalità. Il progetto è cominciato tre anni fa, nel 2019, e termina adesso, dopo due anni contrassegnati dalla pandemia, finalmente in presenza, con la simulazione di un vero processo presso il tribunale dei minori di Reggio Calabria giorno 04/06/2022.

Il progetto regionale prevedeva come prova finale la scelta di un copione da recitare. I ragazzi della 5^C, guidati dalla referente prof.ssa Caterina de Leo, hanno deciso di interpretare “la maschera” (Sceneggiatura di Maurizio Pancaro Scene, descrizioni e dialoghi a cura di Roberta Mallamaci e Francesca Marica). Il copione è incentrato sulle problematiche minorili quali bullismo, razzismo, cyberbullismo.

Gli alunni nel corso di questo progetto hanno avuto la possibilità di interfacciarsi e approcciarsi al mondo giuridico approfondendo i vari aspetti di cui è composto.