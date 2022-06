A Reggio Calabria si festeggia lo Sport, ma non mancano le proteste: “oggi è giornata di facciata, dove ci alleniamo?” | FOTO e VIDEO

5 Giugno 2022 12:45

Oggi a Reggio Calabria si celebra la Giornata dello Sport, ma c’è anche chi ha deciso di protestare: “non c’è nulla da festeggiare, è una parata di facciata. Esprimiamo disagio per il diritto allo sport negato, il Palloncino ormai è diventato punto di accoglienza. Ma i migranti non c’entrano nulla…” Foto e i video interviste dell’evento e della protesta

Una mattinata particolare, una Giornata dello Sport surreale. Giornata dello Sport che si celebra oggi, 5 giugno 2022, a Reggio Calabria, in una città in cui però proprio in questo periodo si fa fatica a praticare attività sportiva. Nella mattinata di grande partecipazione all’Arena, in pieno centro, con società sportive e tantissimi ragazzi e bambini, c’è infatti spazio anche per le proteste di chi si vede negato il diritto allo sport in nome di altre necessità, come ad esempio l’emergenza migranti.

Negli ultimi giorni su queste pagine abbiamo raccontato le difficoltà delle associazioni sportive nello sgombrare in fretta e furia le varie strutture, tra cui Palloncino e Scatolone, per ospitare i poveri migranti provenienti in massa in città e in provincia in queste settimane. “Il diritto allo sport non può essere leso dal diritto all’accoglienza”, o ancora “Il diritto allo sport non può essere un’emergenza”, è il contenuto dei due striscioni esposti in Via Marina da parte della Società Sportiva Elio Sozzi, che fa seguito alla lettera pubblicata da noi questa mattina e proveniente da un’altra dirigente sportiva, Romana Pirillo. “Oggi noi non siamo venuti a festeggiare, ma a dichiarare il nostro disagio – rivela a StrettoWeb l’allenatore della Pallavolo Elio Sozzi, Stefania Laurenda – E’ più o meno un anno che il Palloncino è preso come punto di accoglienza, non abbiamo uno spazio sicuro dove allenarci. Non abbiamo nulla di cui festeggiare, oggi. Il diritto allo sport non deve essere appoggiato da una parata di facciata, perché questa è oggi, una parata di facciata. Ci sono ancora i lettini, dove ci alleniamo noi? I migranti non c’entrano niente, qui c’entrano le istituzioni. Cosa chiediamo a loro? Di risolvere il problema. Aizziamo il razzismo e l’intolleranza umana in questo modo, ma io domani mi voglio allenare”.

Un gran peccato, lo si deve ammettere. Senza problemi e pensieri di questo tipo, infatti, a Reggio Calabria oggi si sarebbe potuta celebrare una giornata in totale spensieratezza e voglia di fare sport. Al netto delle (giustificabilissime) proteste delle società sportive, comunque, c’è stato spazio per l’evento, aperto dalla Virtus Reggio e proseguito poi con altri sport e altre società, come è possibile vedere dalla gallery di immagini a corredo dell’articolo e dai video. Nonostante il caldo, infatti, tanta gente è accorsa all’evento, piazzandosi sui gradoni dell’arena per assistere allo spettacolo, con lo sfondo del bellissimo mare dello Stretto in una fantastica domenica estiva.

