Reggio Calabria: una giornata di cultura per Cardeto, la Pro loco inaugura la Casa del libro

Reggio Calabria: l’evento ha visto l’importante collaborazione della dott.ssa Bruna Triveri che ha allietato con le sue letture creative i bambini del paesino aspromontano

Lettura, cultura e territorio. E’ questo lo slogan che la Pro loco di Cardeto ha portato avanti nella giornata della cultura del 5 giugno 2022. L’evento, patrocinato dal Comune di Cardeto, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e dalla Regione Calabria, ha visto l’importante collaborazione della dott.ssa Bruna Triveri, coordinatrice del progetto Nati per leggere Area Grecanica, che ha allietato con le sue letture creative i bambini del paesino aspromontano. “Investire sulla cultura è stato uno tra gli obiettivi primari della Pro Loco” afferma il Presidente Santo Morabito.

“Dopo la giornata della legalità, tenutasi lo scorso anno, abbiamo voluto creare un presidio stabile dove la comunità Cardetese potesse trovare dei libri ma potesse anche ritrovare se stessa. Spesso infatti, disconosciamo la storia del nostro borgo, uno storico casale di Motta Sant’Agata che ha radici antichissime. Nonostante le mille difficoltà, siamo riusciti a creare la Casa del Libro dal nulla: una cosa non di poco conto considerando che è la prima biblioteca del paese. Indispensabili sono stati, poi, la solidarietà del sig. Domenico Megale, che ci ha dato in comodato d’uso l’appartamento, ed il duro lavoro dei volontari che hanno ristrutturato ed attrezzato il locale. Numerose sono state, infine, le donazioni: non solo i cittadini ma finanche la biblioteca De Nava del Comune di Reggio Calabria hanno riempito di libri i nostri scaffali.”

Importante è stato, poi, il dibattito che ha preceduto l’inaugurazione: una riflessione sulla storia cardetese, sulle tradizioni e sulla via da seguire per valorizzare le risorse del piccolo borgo aspromontano. Al taglio del nastro, quindi, è stata accesa una candela che deve alimentarsi ogni giorno, con il contributo di tutti.