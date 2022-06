Reggio Calabria, Fidapa promuove l’evento “La cultura del donare e della donazione”

2 Giugno 2022 14:51

Un importante incontro di sensibilizzazione e formazione sull’importanza della donazione delle cellule staminali e del sangue

Domenica 29 maggio presso la terrazza dell’hotel Torrione di Reggio Calabria si è tenuto un incontro davvero ricco di emozioni e dal forte significato avente quale corollario: “La cultura del donare e della donazione“. “D” come donna, “D” come donazione è, infatti, il titolo del convegno organizzato dalla Fidapa di Reggio Calabria che, per il tramite della sua Presidente avv. Monica Falcomatà, ha avuto come punto cardine un vero e proprio dialogo sull’importanza della donazione delle cellule staminali e del sangue. I lavori hanno avuto inizio alle 18.00 con l’intervento del Direttore del Centro Unico Regionale Trapianti Staminali e terapie cellulari presso il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria, dottor Massimo Martino.

Dopo una brillante esposizione tecnico/scientifica il dottor Martino, che con maestria ma anche estrema semplicità ha spiegato per mezzo di alcune slide le cellule staminali, il midollo osseo, la differenza tra midollo osseo e spinale, le modalità di acquisizione delle cellule staminali e quanto possano rivelarsi fondamentali per salvare vite umane, si è soffermato sulle peculiarità del Centro Trapianti proprio di Reggio Calabria. Un Centro Trapianti di primo ordine che ad oggi si trova al sesto posto a livello nazionale. L’età media dei trapiantati è, infatti, in netto incremento e si è di molto spostata in avanti. Si realizzano, addirittura, trapianti anche in persone con più di 60 anni di età.

Per fare buona medicina, come già sta accadendo, abbiamo bisogno di medici, infermieri ma soprattutto di finanziamenti” , ha chiosato il dottor Martino. La speranza, per un Centro che serve a curare le leucemie e tutte le altre malattie e tumori del sangue, che purtroppo “ non vanno mai in vacanza “, è quella di una sempre maggiore attenzione magari anche politica al fine di recuperare stanziamenti di settore. “ Nessun farmaco può sostituire il sangue”, parole con cui il dottor Martino nel concludere la sua esposizione ha invitato, i presenti e chiunque altro si trovi in età media fra i 18 ed i 65 anni ed in buona salute, a donare.

Di seguito il commovente intervento della Presidente Avis Reggio Calabria Miriam Calipari: “… non sono la Presidente dell’Avis ma una donatrice di sangue … Non bisogna mai smettere di pensare a chi ha bisogno … nel 2021 sono state raccolte 7500 sacche di sangue e, non posso non pensare mentre dico questo agli occhi di mia madre” . La Presidente ha poi esplicitato le modalità operative del centro Avis e la natura della stessa associandosi all’invito del dottor Martino.

Un monito di estrema importanza se solo si pensa che spesso ben 30 sacche di sangue è il numero minimo e, talvolta non sufficiente per curare alcune gravi forme di malattia. Successivamente la Presidente dell‘ ADSPEM, Caterina Muscatello che si occupa di ricercare concretamente i donatori, nel presentare l’ ADSPEM appunto ed il tipo di attività di cui si occupa ha ricordato, alla presenza degli uditori tra cui Marinella Neri moglie del compianto, il professore “ Alberto Neri “ . Il professore Neri che ha fatto della cultura del “ volontario “ il suo lietmotiv , aveva espresso il desiderio di fondare un gruppo che appunto si occupasse di reperire volontari e donatori. Da qui appunto la nascita dell l’associazione tra il 1979 ed il 1980.

La Presidente dell’ Ail di Reggio Calabria, Giusy Sembianza, ha poi concretamente spiegato il supporto fornito dall’Ail non solo ai malati ma anche ai familiari dei pazienti. Oltre alle iniziative già conosciute, sono state, infatti, recentemente create le c.d. Case Ail. Si tratta di appartamenti messi a disposizione dei parenti del malato. Il nutrito, ma sempre non sufficiente, gruppo di volontari di appartenenza ha permesso di intraprendere e realizzare anche altre e diverse attività come per esempio il “te del pomeriggio “. Un momento che cerca in qualche maniera di rendere meno gravoso il soggiorno dei malati in ospedale.

Oggi l’Ail si occupa anche di assistenza domiciliare per i pazienti cronici, della vera e propria cura della persona dal punto di vista sanitario, interiore ed anche esteriore. Del gruppo fanno parte parrucchieri ed estetiste volontari che sempre più si specializzano nella cura della pelle del malato cercando con il proprio contributo di mantenere accesa la voglia di vivere e di andare avanti, fondamentale e spesso determinante nel percorso di un malato oncologico.

Intenso poi l’intervento del dottor Cianci che ha parlato dell’importanza della donazione portando la sua esperienza personale di malato di leucemia che, nel suo breve ma coinvolgente racconto della malattia e del suo personale percorso, ha evidenziato quanto sia importante ed in alcuni casi determinante la raccolta di cellule staminali e di sangue.

Sempre propositivo ed appassionante l’intervento di chiusura del dottor Lamberti che dopo aver chiaramente rappresentato come anche a Reggio Calabria vi siano dei centri di Eccellenza della Medicina ed aver esplicitamente espresso il desiderio del ritorno dei giovani medici nel loro territorio, rammentando l’operato ed il grande contributo del dottor Alberto Neri, ha proposto a sua memoria l’intitolazione di una strada. Un monito a donare quindi, perché donare è gratuito, anonimo e può contribuire a salvare vite umane.