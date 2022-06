Reggio Calabria: al Pala Botteghelle l’Expo delle Opportunità

14 Giugno 2022 20:24

Il Pala Botteghelle di Reggio Calabria ospiterà una grande kermesse fieristica con centinaia di espositori nazionali ed internazionali

Dal 17 al 26 giugno, il Pala Botteghelle di Reggio Calabria ospiterà una grande kermesse fieristica con centinaia di espositori nazionali ed internazionali. Oltre 5000 mq di esposizione fra ambienti interni ed esterni, dotati di tutti i servizi imprescindibili per eventi di questo tipo. Venerdì 17 giugno alle 10,30 prende il via l’Expo delle Opportunità, un grande evento che radunerà centinaia di stand di aziende nazionali ed internazionali, per un’ offerta che comprenderà migliaia di diversi articoli ed interessanti proposte commerciali. All’interno delle vaste e ben illuminate aree espositive, concepite secondo i moderni concept di fruibilità, non mancheranno le aree food e le zone dedicate all’intrattenimento del pubblico adulto e dei bambini. Gli orari previsti spaziano dalle ore 16 alle 23 nei giorni compresi dal lunedì al giovedì, mentre dal venerdì alla domenica l’Expo delle Opportunità resterà aperto dalle 10,30 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16.30 alle 24.

Info utili al numero 3791822855 o sulla pagina Facebook “Fieramente Calabria”.