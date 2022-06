Reggio Calabria: “Il sorriso di Massimo”, l’evento in ricordo del giornalista Bandiera

24 Giugno 2022 10:55

Lunedì 27 giugno, alle ore 19.30, appuntamento in ricordo di Massimo Bandiera, giornalista stimato e figura importante della Reggina fino allo scorso, prima della prematura scomparsa, avvenuta a settembre 2021

“C’è una cifra di umanità, di gentilezza, di lealtà che fa la differenza, sempre, in ogni contesto. Massimo Bandiera queste caratteristiche le aveva tutte, unitamente a una professionalità spiccatissima. Sport Heroes ha pensato di celebrarlo riunendo i suoi amici, chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e chiunque voglia esserci. Piangeremo e rideremo assieme pensando a lui, parlando di lui, perché si ama di gioia e dolore, di sorrisi e lacrime”. E’ così che, in un comunicato, Sport Heroes ha presentato l’evento di lunedì 27 giugno, in ricordo di Massimo Bandiera, giornalista stimato e figura importante della Reggina fino allo scorso, prima della prematura scomparsa, avvenuta a settembre 2021.

“Alla sua memoria – si legge ancora nella nota – intitoleremo la prima edizione del premio “Gentilezza nello sport” che assegneremo a 3 illustri protagonisti del mondo del calcio che incarnano a perfezione quei valori, la gentilezza che Massimo dispensava a piene mani. Lunedi 27 giugno, ore 19:30 – Piro Piro, lungomare di Reggio Calabria. Venite, Massimo ci aspetta…”.