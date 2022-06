Reggio Calabria, coi rifiuti è peggio dello scorso anno? Anche al centro è degrado: “a Tremulini non passano più”

15 Giugno 2022 16:12

Sembrano passati lustri dal nostro “viaggio” in mezzo alla spazzatura a Reggio Calabria. Era fine aprile, poco più di due mesi fa. Pur restando critica la situazione, la definivamo senza dubbio migliore in virtù della nuova società, la Teknoservice, e dei maggiori mezzi a disposizione. E quantomeno l’ordinario veniva eseguito, a differenza però di tutte quelle zone critiche (macro e microdiscariche sparse un po’ ovunque) rimaste tali, da Nord a Sud. Bene, passati questi due mesi la situazione è decisamente peggiorata, forse anche più dei – già tragici – tempi passati e non molto lontani. Negli ultimi giorni sono numerose, più del normale, le consuete segnalazioni dei cittadini: quell’ordinario, che prima veniva eseguito con la classica raccolta, ora manca. Non solo lo straordinario quindi, di per sé complesso data la situazione, ma appunto ora anche l’ordinario, in alcune zone.

Già nella giornata odierna, basti pensare, le denunce sono tre: in contrada Gagliardi, ad Arangea, con una montagna altissima di immondizia non raccolta da giorni; a San Leo, sotto la farmacia, dove la raccolta è avvenuta ma la strada antistante i mastelli è più sporca di prima; e a Tremulini, in pieno centro, proprio quel centro che almeno prima veniva pulito. E’ un residente della zona a scriverci, precisando che in “Via Pensilvania i mastelli non vengono più svuotati nonostante i ripetuti solleciti telefonici e via mail”. Lo stesso segnalatore chiarisce che ha più volte provato a “richiedere le generalità dell’operatore e/o del dirigente, al fine di inoltrare la segnalazione alle autorità competenti”, ma non ha mai ricevuto risposta.