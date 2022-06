Reggio Calabria: il 17 luglio all’Arena dello Stretto l’evento “Elite Fashion Art”

2 Giugno 2022 20:35

“Elite Fashion Art “, un evento di grande caratura e spessore che si terrà il 17 luglio a Reggio Calabria nella spettacolare location dell’Arena dello Stretto. La manifestazione andrà ad arricchire il programma dell’Estate Reggina, fortemente voluto dall’amministrazione comunale e dall’assessore Mario Cardia. “Elite Fashion Art“ farà risplendere la Magna Grecia a Reggio Calabria con le sua identità storica, la sua icona di bellezza che verrà rievocata da 15 splendide dee che amalieranno sfilando l’alta moda, presentate dalla splendida Mariangela Zaccuri. La kermesse sara ‘ una vetrina glamour di alta classe, dove saranno presenti aziende del panorama nazionale e da tante realtà calabresi di eccellenza. .”Elite Fashion Art “e ‘anche show ,arte e food con numerosi spazi espositivi per aziende di qualità. Le agenzie di marketing X Media Consulting e Calabria Solution, hanno dato forma a questo straordinario progetto di lustro per il territorio. Questo attesissimo evento punterà i riflettori sulla città ,dove e ‘ prevista la presenza di tanti imprenditori che operano nel settore del Made in Italy , per essere accolti nel salotto più bello della città.