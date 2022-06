Reggio Calabria, domani l’evento di solidarietà “Riso Fa Buon Sangue”

23 Giugno 2022 17:32

Domani, venerdì 24 giugno, avrà luogo l’evento di solidarietà “Riso Fa Buon Sangue” promosso dall’Associazione Reggina Microcitemici

L’Associazione Reggina Microcitemici, dopo la pausa causata dalla pandemia, è lieta di presentare la terza edizione dell’evento di solidarietà dal titolo “Riso Fa Buon Sangue”. L’associazione, presente sul territorio da oltre 40 anni, si occupa di persone affette da talassemia e la serata ha anche lo scopo di portare a conoscenza questa malattia e le sue problematiche, si parlerà anche di donazione del sangue e dell’importanza di questo gesto semplice e gratuito. Lo spettacolo, che era stato programmato e poi rinviato, si svolgerà Venerdì 24 Giugno 2022, alle ore 20:00, presso l’Auditorium “Cipresseto” Umberto Zanotti Bianco.

Durante la serata si esibiranno i due comici Aldo Zumbo e Aldo Di Giuseppe in alcuni dei loro più famosi sketch. Questi due artisti conosciuti come gli “Aldo al quadrato” hanno partecipato al Talent Show “Eccezionale Veramente”, sono autori e protagonisti di numerosi sketch e parodie molto divertenti e sono seguitissimi su YouTube e sui social. Non resta altro che venire a vederli e sostenere in questo modo anche l’associazione!