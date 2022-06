Reggio Calabria, discarica di spazzatura in via Sbarre Centrali: complicato l’ingresso a oltre 100 abitazioni!

6 Giugno 2022 10:59

La spazzatura non viene raccolta da settimane e il cumulo di sacchetti e rifiuti diventa così ingombrante da rendere difficoltoso il transito delle auto. La denuncia di un cittadino indignato

Dopo l’incendio di ieri in zona Ciccarello, torniamo a occuparci di spazzatura. Questa volta, la segnalazione arriva da via Sbarre Centrali. A effettuarla un cittadino indignato a causa della situazione che ormai da troppo tempo interessa il residence La Giada. Al di fuori del complesso residenziale la spazzatura non viene raccolta ormai da settimane e non si possono lasciare fuori nemmeno i mastelli. Sacchetti e rifiuti si accumulano creando non solo danno alla salute delle persone che abitano in zona, favorendo per altro la presenza di ratti e blatte, ma impediscono anche il corretto accesso al residence che conta oltre 100 abitazioni!

Una situazione divenuta insostenibile, come spiega il nostro lettore: “spettabile redazione, mi permetto di segnalare affinché possiate sensibilizzare le autorità competenti per un intervento immediato presso la società che si occupa della raccolta dei rifiuti urbani. Ormai sono settimane che cumuli di immondizia sono accatastati in attesa che la società intervenga per lo smaltimento, tale situazione per via delle temperature elevate sta creando una grave ricaduta di emergenza ambientale! I cittadini onesti, che pagano le tasse, sono esasperati: la montagna di rifiuti non consente l’ingresso alle abitazioni perché ormai hanno invaso la carreggiata che porta al residence nel quale sono ubicate oltre 100 abitazioni“.