Reggio Calabria, i dipendenti delle cliniche private in Piazza: “Asp non paga da ottobre 2021”

10 Giugno 2022 11:36

L’Asp di Reggio Calabria non avrebbe rispettato alcuni pagamenti nei confronti delle cliniche private associate Aiop, a rischio gli stipendi dei dipendenti: la protesta in Piazza Italia

Protesta pacifica questa mattina presso Piazza Italia a Reggio Calabria. I dipendenti delle cliniche private associate Aiop hanno manifestato per lamentare il mancato rispetto di alcune spettanze economiche da parte dell’Asp e chiedere un incontro con il Prefetto Massimo Mariani. Presenti sul posto i lavoratori di Villa Elisa, Villa Sant’Anna, Casa di Cura Caminiti (Villa San Giovanni), Villa Aurora, Policlinico e Ortopedico. “Ormai da giorni siamo senza stipendio, ci sono stati tavoli di raffreddamento in Prefettura nelle settimane scorse, sembra fosse stato raggiunto un accordo il 1° di giugno, ma i pagamenti non sono avvenuti. La situazione sta diventando pesante per circa 800 famiglie reggine”, afferma ai microfoni di StrettoWeb il dott. Domenico Bagnato dell’Istituto Ortopedico.

“L’ultima fattura pagata dall’Asp è data di ottobre del 2021 – sottolinea Patrizia Suraci, impiegata amministrativa presso la Casa di Cura Villa Caminiti – siamo qui per chiedere appunto a Perfetto qual è la situazione, visto che nelle scorse settimane c’è stato un tavolo di incontro con il Commissario di nuova nomina (dott.ssa Lucia Di Furia, ndr) che ha firmato con le Case di cura private un accordo, sulla base del quale avrebbero dovuto riprendere questi pagamenti maniera regolare. Quello che sappiamo noi, ad oggi, dopo 15 giorni questi soldi non ci sono ancora”.

“Le motivazioni di questi ritardi sono interne all’Asp, ma in questo modo le Case di cura sono costrette ad utilizzare un sistema creditizio con le banche per garantire il pagamento degli stipendi. Da questo mese però le retribuzioni non verranno erogate se la situazione non si sblocca”, ha concluso la dott.ssa Suraci. A corredo dell’articolo le foto e i video della manifestazione.