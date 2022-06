Reggio Calabria: degrado ed incuria al Cimitero di Catona | FOTO

5 Giugno 2022 14:38

Reggio Calabria: degrado ed incuria al Cimitero di Catona, la denuncia di un cittadino. Le immagini

E’ drammatica situazione del cimitero di Catona, in via dei Monti, a Reggio Calabria, il cui ingresso è una discarica ormai da mesi. Un cittadino segnala: “vi sono perdite di acqua copiose che hanno generato voragini nella strada per raggiungerlo e lampadine dell’illuminazione pubblica della via fulminate da anni. Tutti questi problemi sono stati costantemente segnalati agli uffici ed agli amministratori preposti in modo continuo, con foto , telefonate e recandosi di persona negli uffici da parte dei cittadini. Non si può chiedere ai cittadini di schierarsi dalla parte della legalità se prima non si toglieranno tutti gli alibi per non farlo”, conclude. In alto le FOTO.