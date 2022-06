Reggio Calabria: lunedì il convegno delle ACLI sul Lavoro, i dettagli

18 Giugno 2022 10:27

Le info sul Convegno delle ACLI sul Lavoro a Reggio Calabria, previsto il prossimo 20 giugno

Si terrà il prossimo 20 giugno il convegno organizzato dalle ACLI Calabria e dalle ACLI provinciali di Reggio Calabria, intitolato “Il lavoro come opportunità di contrasto alla criminalità”. L’evento si inserisce nel percorso già avviato dall’associazione, a tutti i livelli e su tutto il territorio nazionale, partito nel settembre 2021 a Roma, con l’incontro nazionale di studi “Comunità e lavoro, vie per la bellezza”, che si è focalizzato sui temi del lavoro e della dignità. “Il convegno sarà l’occasione per proporre una riflessione sul lavoro, sulla necessità di creare condizioni dignitose per il lavoratore, sui rischi che un sistema sociale debole corre, rispetto alle possibili manipolazioni della criminalità organizzata”, spiega la nota.

Prestigioso il tavolo dei relatori, al quale siederanno il dott. Stefano Musolino, sostituto procuratore della DDA di Reggio Calabria, Don Francesco Megale, Vicario Episcopale per il Laicato, la Famiglia e il Lavoro, e Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle ACLI. Il convegno si terrà presso il Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria con inizio previsto alle ore 18.00.