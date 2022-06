Reggio Calabria, in Contrada Gagliardi le fiamme arrivano prima della raccolta: residenti intossicati

22 Giugno 2022 16:41

Inutili le segnalazioni pubblicate tramite questi canali nei giorni scorsi

Fiamme a pochi passi dalle abitazioni e dall’autolavaggio in Contrada Gagliardi, ad Arangea. A bruciare è la discarica abusiva di rifiuti venuta a crearsi nel corso di questi mesi a bordo della strada situata nei pressi dello svincolo della Tangenziale di Reggio Calabria. Più volte negli ultimi giorni tramite articoli e pagine social abbiamo provato su StrettoWeb a fare luce sulla situazione ma, come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, i roghi sono arrivati prima della raccolta straordinaria. Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare l’incendio.

L’emergenza continua ad essere grave in molti punti della città, dalla zona nord a quella sud di Reggio Calabria. Ad Archi e Arghillà si sta vivendo un vero e proprio dramma, così come a Ciccarello dove questa mattina i mezzi meccanici sono intervenuti per rimuovere le montagne di spazzatura. Adesso, invece, a versare lacrime sono i cittadini residenti in Contrada Gagliardi che pagano l’inciviltà di una parte di cittadinanza e si trovano costretti a sbarrare le finestre in piena estate pur di evitare di respirare nubi tossiche.