Reggio Calabria: al Museo del Bergamotto il congresso del sindacato italiano lavoratori polizia

28 Giugno 2022 10:22

Convegno della Silp Cgil Calabria “Indagini tecnico-scientifiche di polizia, normativa e sviluppo delle applicazioni nel sistema sicurezza”

Il 29 giugno 2022, dalle ore 9:00, presso il Museo del Bergamotto a Reggio Calabria, si terrà il sesto Congresso provinciale di Reggio Calabria e il sesto Congresso regionale per la Calabria della Silp Cgil, sindacato italiano lavoratori polizia. Con l’occasione si da’ notizia che il Seminario organizzato per l’occasione congressuale, “Indagini tecnico-scientifiche di Polizia, normativa e sviluppo delle applicazioni nel sistema sicurezza”, è stato riconosciuto dal Questore di Reggio Calabria come giornata valevole ai fini dell’aggiornamento ai sensi dell’art. 20/5° ANQ.