Reggio Calabria, musica e divertimento al concerto di fine anno dell’Istituto Comprensivo “Carducci-V. Da Feltre”

13 Giugno 2022 17:12

All’Auditorium della chiesa di San Salvatore di Reggio Calabria momento conclusivo per gli allievi del corso ad indirizzo musicale

Emozione, allegria, stupore, divertimento e tanto coinvolgimento. Non è mancato proprio nulla al Concerto di fine anno scolastico del corso ad indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo “Carducci – V. Da Feltre” di Reggio Calabria.

L’evento, che si è tenuto presso l’Auditorium della Chiesa di S. Salvatore di Reggio Calabria, location resa disponibile da Don Antonio Bacciarelli, ha rappresentato il momento conclusivo del percorso didattico che si è svolto durante l’anno scolastico. A esibirsi, quindi, Orchestra ed Ensamble del corso ad indirizzo musicale dell’istituto reggino.

Con magliettine bianche e strumenti scintillanti, gli alunni del “Carducci – V. Da Feltre” hanno allietato il pomeriggio di familiari, amici, docenti e personale della scuola, mostrando tutta la loro passione per la musica. Durante il concerto, gli allievi del corso ad indirizzo musicale hanno suonato brani solistici e in piccoli gruppi, per poi lasciare spazio, nella seconda parte dell’evento, all’esibizione dell’orchestra della Scuola secondaria di primo grado Vittorino da Feltre diretta dal M° Giuseppe Spanò e dal M° Francesca Marra.

Frequentando l’indirizzo musicale, i giovani studenti hanno la possibilità di intraprendere un percorso artistico ma anche educativo, finalizzato a stabilire un contatto con il proprio mondo interiore, a comprendere e valorizzare il proprio talento. In questo percorso, gli alunni dell’Istituto hanno approfondito lo studio teorico e pratico dello strumento musicale, seguiti dai docenti Giuseppe Spanò, referente del corso ad indirizzo musicale che si è occupato dell’insegnamento delle percussioni, Fulvio Puccinelli, che ha avvicinato i giovani studenti al violino, Rosalba La Mantia, che ha dato lezioni di chitarra, e Francesca Marra, che si è occupata dell’insegnamento del sassofono.

Presenti al concerto anche l’assessore all’istruzione del Comune di Reggio Calabria, Lucia Nucera, e il direttore scientifico del Planetario Pythagoras di Reggio Calabria, Angela Misiano. Nell’occasione, sono stati premiati gli alunni dell’Istituto che si sono qualificati alle semifinali dei Giochi Matematici della Bocconi, Michele Bellomo (classe 2^E), Francesco Ielo (1^G), Giovanni Legato (2^C), e la vincitrice della finale nazionale per la categoria Junior delle Olimpiadi di astronomia, Roberta Fiordaliso, che frequenta la classe 3^B del “Carducci – V. Da Feltre”.

“Lo studio dello strumento rappresenta un’importante opportunità di crescita per i ragazzi”, ha affermato il dirigente scolastico dell’I.C. “Carducci – V. Da Feltre”, Sonia Barberi. “La musica – ha proseguito – ha una fondamentale valenza educativa e formativa, favorisce lo sviluppo complessivo dell’alunno e delle sue potenzialità e rappresenta un momento di aggregazione sociale e di inclusione. Per questi motivi – ha concluso – il nostro Istituto attribuisce grande valore ai corsi ad indirizzo musicale”.