Follia a Reggio Calabria, passeggia completamente nudo tra Corso e via Marina: fermato dalla Polizia | VIDEO

18 Giugno 2022 11:02

L’uomo è stato fermato da una pattuglia delle forze dell’ordine sul Lungomare di Reggio Calabria, nella discesa che porta al tempietto

A dir poco incredibile quanto accaduto questa mattina sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria. Un uomo abbastanza giovane, completamente nudo, passeggia tranquillamente per la via più commerciale della città e poi sul Lungomare, camminando come se nulla fosse tra i passanti rimasti attoniti dalla scena. Ripreso da alcuni passanti, il video ha iniziato a circolare su whatsapp ed è ovviamente diventato virale nel giro di pochissimi minuti. Avvertite le volanti, l’uomo è stato fermato da una pattuglia della Polizia sul Lungomare all’altezza del Lungomare, nella discesa che porta al Tempietto.

Di seguito il link per vedere il video di una pazzesca scena di follia, che difficilmente può capitare nelle strade del centro di una città, verificatasi oggi intorno alle ore 10.