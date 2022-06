18 Giugno 2022 21:32

Reggio Calabria: al Circolo Polimeni la presentazione del libro “Le grazie di Olimpia ed altri racconti” edito da Libritalia di Daniela Scuncia scrittrice, poetessa

Lunedì 20 giugno alle ore 19,00 presso il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria, per il ciclo “A las siete de la tarde” organizzato dal Circolo Culturale Reghium Julii, sarà presentato “Le grazie di Olimpia ed altri racconti” edito da Libritalia di Daniela Scuncia scrittrice, poetessa. Negli ultimi dieci anni ha svolto un’intensa attività di promozione culturale nella città di Reggio Calabria, è stata autrice e regista di diversi reading, ha collaborato con diverse testate on line, e alcune sue poesie e prose sono pubblicate su sito letterario Poetarum Silva. “La pubblicazione dell’opera prima di Daniela Scuncia ci dimostra che esistono ancora autori di cui si possa dire che questo, così, lo potevano dire solo loro. La qual cosa non ne fa semplicemente una questione di stile. Lo stile, così come la vita, che si costruisce vivendo, si costruisce scrivendo. Stile e vita coincidono, si separano, si intrecciano nella narrativa dell’Autrice. Il primo alla ricerca di una perfezione, per sua natura raggiungibile solo asintoticamente; la seconda narrata com’è, ma al contempo come potrebbe, dovrebbe o vorrebbe essere”. Il volume sarà presentato da Francesca Neri e Francesco Tassone.