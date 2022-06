Reggio Calabria, grande successo al Cilea per la commedia Burokratic: protagonisti gli Artisti Reggini della Sanità | FOTO

10 Giugno 2022 11:43

Grande successo di pubblico al Teatro Cilea per gli Artisti Reggini della Sanità. Rappresentata la commedia Burokratic, uno spaccato di vita reggina con protagonista l’estenuante burocrazia tutta nostrana. L’incasso sarà devoluto in beneficienza

Si è svolta ieri sera al Teatro Comunale Francesco Cilea di Reggio Calabria la rappresentazione della commedia “Burokratic”, ad opera dell’ARS, il gruppo teatrale Artisti Reggini della Sanità, tutto composto da operatori del settore sanitario. L’opera, in due atti, scritta da Pasquale Borruto, ha visto un Teatro Comunale strapieno in ogni settore. L’incasso sarà devoluto in beneficienza.

La divertente commedia è imperniata sulla storia di un coppia di genitori che desiderano “sistemare “la figlia e pertanto dovrebbero, secondo il classico schema locale, provvedere a costruire casa, organizzare la cerimonia nuziale e pagarne i relativi costi. E, nel tentativo di raggiungere il proprio obiettivo, si imbattono in alcune situazioni tutte rientranti in quello che sarebbe il concetto di “regginità”.

Si passa così dalla pseudo impresa edile, che esordisce con un “voi non dovete preoccuparvi di niente” ma che non termina mai i lavori iniziati, alla mazzetta da pagare per ottenere un permesso, passando al costo esorbitante di una breve corsa in taxi, ai vari “chi vi manda?” oppure “non gli avete detto chi sono”, per giungere infine al censimento delle buche nelle strade e dei mastelli non raccolti. Esilarante l’Ufficio polifunzionale del Comune, con un solo addetto, ma appunto polifunzionale e la cui attivazione viene proclamata in pompa magna dal Sindaco (che si è voluto far assomigliare proprio a Giuseppe Falcomatà). La storia si conclude poi con la famiglia che, esasperata dall’estenuante burocrazia, lascia la casa alla figlia e va a vivere in Portogallo. Un cenno particolare al breve intermezzo di danza classica eseguito da due ballerine veramente brave. A corredo dell’articolo alcune immagini dello spettacolo.