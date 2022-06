Reggio Calabria, a Ciccarello come un déjà vu: ruspa e camion per rimuovere le discariche abusive di rifiuti | FOTO E VIDEO

22 Giugno 2022 10:45

Alcuni operai dalla Teknoservice sono all’opera da questa mattina con mezzi meccanici per rimuovere le montagne di spazzatura presenti nel quartiere di Ciccarello

Scene viste e riveste quelle a cui hanno assistito questa mattina i residenti di Ciccarello, quartiere della zona sud di Reggio Calabria. Gli operai della ditta addetta alla raccolta della spazzatura sono impegnati da questa mattina presto a rimuovere le due discariche abusive presenti sulla strada. Come si può vedere dalle immagini, all’azione anche una ruspa e dei camion per ripulire dal degrado che si è venuto a creare dove in precedenza c’erano i cassonetti, spariti (anzi, inceneriti!) nel corso dei mesi a causa dei roghi.

Le operazioni dell’azienda torinese dureranno qualche ora ancora, i dipendenti sono in questi minuti ancora impegnati sul posto. La domanda che tutti si pongono in questi casi è: chissà per quanto tempo durerà lo stato di pulizia, anche la risposta sembra essere scontata.