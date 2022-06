Reggio Calabria, Ciccarello in lacrime: è morto Telemaco Gatto, fatale un infarto improvviso

1 Giugno 2022 16:06

L’uomo aveva compiuto da poco 50 anni e viveva da tempo in Francia

Grave lutto per la comunità di Ciccarello, quartiere situato nella zona sud di Reggio Calabria. Si è spento in queste ore Telemaco Gatto, ormai residente a Strasburgo (in Francia) da diverso anni, dove lavorava e faceva parte di associazioni a sostegno dei ciechi. La morte prematura del 50enne ha lasciato attoniti i conoscenti del quartiere, si è rivelato fatale un improvviso arresto cardiaco.

Al dolore della famiglia per la scomparsa di Telemaco Gatto si unisce anche la redazione di StrettoWeb, che porge le più sincere e sentite condoglianze.