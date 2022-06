Reggio Calabria, oggi le celebrazioni per Sant’Antonio: processione per le vie del centro | INFO

13 Giugno 2022 11:42

Nel pomeriggio alle 17.30 la Solenne Concelebrazione nel piazzale dell’Opera Antoniana delle Calabrie presieduta dall’Arcivescovo Monsignor Fortunato Morrone, poi si terrà la processione

Il giorno della solennità in onore di Sant’Antonio è arrivato! Con gioia anche i fedeli di Reggio Calabria si preparano a viverlo affidando alla Sua intercessione in particolare le nostre famiglie. Gli orari delle Sante Messe sono: 7.30 – 9.00 – 11.00 con la Supplica a Sant’Antonio alle 12.00 – e 12.30. Nel pomeriggio alle 17.30 la Solenne Concelebrazione nel piazzale dell’Opera Antoniana delle Calabrie presieduta dall’Arcivescovo Monsignor Fortunato Morrone e a seguire la processione con la Statua del Santo.

“Venite portando i vostri piccoli, i ragazzi e facciamo festa – si legge nella nota del Santuario di Sant’Antonio – . Addobbate i vostri balconi perché il Santo passa in mezzo alle nostre case. Oggi e sempre Viva Sant’Antonio!”. Come detto, torna dopo due anni la processione, interrotta a causa della pandemia da Covid-19. Interessate diverse importanti strade del centro di Reggio Calabria, tra cui Via Aschenez, Via Reggio Campi II Tronco e Piazza De Nava. Di seguito il volantino con le info complete.