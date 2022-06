Reggio Calabria, Castorina torna in Consiglio Comunale a 18 mesi dallo scandalo brogli elettorali. E rilancia: “back!”

24 Giugno 2022 11:40

La notizia, già rimbalzata nei giorni scorsi, è di fatto confermata dal diretto interessato in queste ore. Sui social, infatti, l’ex capogruppo del Partito Democratico reggino ha scritto “Back! Non si ferma il vento con le mani”

Antonino Castorina rientra in Consiglio Comunale. Il Consigliere ed ex capogruppo Pd al Comune, coinvolto nello scandalo brogli elettorali a dicembre 2020, può riprendere posto a Palazzo San Giorgio perché è scaduto il divieto di dimora che gli impediva di rientrare al Comune di Reggio Calabria. Cessata la misura cautelare, il rientro a Palazzo San Giorgio sarebbe praticamente automatico, anche perché nel frattempo l’inchiesta non ha avuto nuovi sviluppi.

La notizia, già rimbalzata nei giorni scorsi, è di fatto confermata dal diretto interessato in queste ore. Sui social, infatti, l’ex capogruppo del Partito Democratico reggino ha scritto “Back! Non si ferma il vento con le mani”, allegando una sua foto di spalle mentre guarda Palazzo San Giorgio. Da capire adesso le modalità del rientro e le scelte dello stesso Pd in merito alla posizione di Castorina, che resta particolarmente esposta rispetto al prosieguo dell’inchiesta sui brogli elettorali.