Capitale della cultura 2025: Reggio Calabria tra le 16 città candidate

7 Giugno 2022 18:04

Entro il 13 settembre la Città Metropolitana sarà chiamata a presentare il proprio dossier di candidatura

Sono 16 le città italiane che hanno presentato la manifestazione d’interesse al Ministero della Cultura per partecipare al titolo di “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2025. Tra queste figura anche Reggio Calabria. Le città partecipanti entro il 13 settembre presenteranno il proprio dossier di candidatura che sarà sottoposto alla valutazione di una commissione di sette esperti di chiara fama nella gestione dei beni culturali. A sua volta i giudici definiranno la “short list” delle 10 città finaliste; la procedura di valutazione si concluderà entro gennaio 2023. La candidatura riguarda in modo particolare il territorio della Locride, una notizia che era già trapelata nei giorni scorsi. “E’ una straordinaria opportunità, un obiettivo che vogliamo raggiungere tutti insieme, concertando un percorso condiviso che consenta alle istituzioni, alle associazioni ed in generale all’intera comunità della Locride, di remare nella stessa direzione per raggiungere l’ambizioso traguardo”, aveva affermato in una nota il consigliere delegato della Città Metropolitana e vicesindaco del Comune di Gerace Rudi Lizzi.

Le città che hanno presentato la manifestazione d’interesse sono Agrigento, Aosta, Assisi (Perugia), Asti, Bagnoregio (Viterbo), Reggio Calabria, Enna, Lanciano (Chieti), Monte Sant’Angelo (Foggia), Orvieto (Terni), Otranto (Lecce), Peccioli (Pisa), Pescina (L’Aquila), Roccasecca (Frosinone), Spoleto (Perugia) e Sulmona (L’Aquila). Il titolo di Capitale italiana della cultura, voluto dal ministro della Cultura, Dario Franceschini, è conferito per la durata di un anno e la città vincitrice riceve un milione di euro per la realizzazione del progetto. Procida detiene il titolo per il 2022, dalla sua istituzione, il titolo è stato assegnato nel 2015, alle città di Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena; nel 2016, a Mantova; nel 2017, a Pistoia, nel 2018, a Palermo. Parma è stata la Capitale italiana della cultura per il 2020 e 2021 (a causa della pandemia), Bergamo e Brescia Capitali italiane della cultura per il 2023 e la città di Pesaro diventerà capitale della cultura nel 2024.