Reggio Calabria, in pieno centro le buche diventano opere d’arte | FOTO

3 Giugno 2022 17:56

Basta piazzare qualche oggetto, comunemente noto per altre funzioni, lì dove c’è la buca e… voilà, ecco l’opera d’arte. Barriere new jersey in plastica, recinzioni e pali di ferro. C’è molto di Art Attack e di Giovanni Muciaccia

Via Torrione e Via Villini Svizzeri. Due delle tante zone in cui, a Reggio Calabria, le buche diventano opere d’arte. Due delle tante, eh! Specifichiamo, sia chiaro. Ormai le segnalazioni alla nostra redazione si sprecano, ma sono tutte simili, praticamente uguali. Verrebbe voglia di un “ma che lo scrivo a fare?”. Le enormi voragini che ormai conosciamo, sparse per tutto il territorio, oltre a rovinare il manto stradale, a far imprecare gli automobilisti, e a rappresentare un serio pericoli per ciclisti, motociclisti e pedoni, non vengono affatto prese in considerazione da chi se ne dovrebbe occupare.

Ma nella città in cui i cittadini ringraziano le istituzioni per essere state presenti ai lavori di ripristino di un breve tratto d’asfalto, c’è chi ha idee migliori e riesce a trasformare il brutto in bello. Basta piazzare qualche oggetto, comunemente noto per altre funzioni, lì dove c’è la buca e… voilà, ecco l’opera d’arte. Barriere new jersey in plastica, recinzioni e pali di ferro. C’è molto di Art Attack e di Giovanni Muciaccia. E pensare che c’era chi voleva sistemare il manto stradale… Bah, novellini.