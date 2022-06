Reggio Calabria, Brunetti: “il libro di Perna? Non lo leggerò. Ce n’erano di luoghi per discutere, non di certo i Giardinetti dei Monfortani…”

14 Giugno 2022 22:46

A chiusura di Consiglio Comunale, il Sindaco f.f. Paolo Brunetti ha parlato anche del libro di Tonino Perna, presentato ieri. E non mancano le stoccate al centrodestra: “oggi eravate tutti in vena di darci le pagelle. Ma da voi le pagelle non le vogliamo, anche perché qualcuno è ripetente”

E’ uscito adesso, è stato appena presentato, in pochi ancora lo hanno letto, eppure comincia già a far parlare di sé. E’ il libro di Tonino Perna “Diario, 385 giorni a Palazzo San Giorgio”. Prevedibile il fatto che potessero esserci delle reazioni, anche perché ieri l’ex Vice Sindaco di Reggio Calabria ha snocciolato alcuni retroscena tutt’altro che “felici” per l’Amministrazione Comunale. E nel lunghissimo Consiglio di oggi, in cui si è approvato il consuntivo e si è parlato di tanti argomenti, è stato Massimo Ripepi a sollevare il problema, citando il testo.

Sul libro, a prendere la parola è stato il Sindaco f.f. Paolo Brunetti, che ha punzecchiato il centrodestra a fine Consiglio: “oggi eravate tutti in vena di darci le pagelle. Ma da voi le pagelle non le vogliamo, anche perché qualcuno è ripetente”, ha affermato. “Le pagelle a noi le ha date la città un anno e mezzo fa, non è stato un 10 e lode ma forse ci è servito. Comunque, nella mediocrità, siamo stati i primi della classe”.

“Il libro di Perna, persona che io stimo, non solo non l’ho letto e non l’ho comprato, ma non lo comprerò proprio. Ci sono state miriadi di occasioni per parlare”, ha proseguito il Sindaco. “Leggerò altri suoi libri, ma questo no. E’ una cosa che si chiarirà con Falcomatà, ma che si metta sul libro la storia di un anno in cui io ero componente di Giunta… Ho letto qualche passaggio in alcune note stampa e si parla di bilancio. Se lui non l’ha discusso bene il bilancio, io non lo so, ma di certo io ci ho litigato anche con il Sindaco Falcomatà. Se Perna è stato zitto mi dispiace, ma non è corretto che ora venga messo tutto per iscritto su un libro. Ci sono i luoghi adatti per discuterne e questi non sono i Giardinetti dei Monfortani, lì si va per altre cose”, ha concluso Brunetti citando il luogo in cui ieri si è svolta la presentazione.