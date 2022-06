Reggio Calabria e il bilancio votato in fretta, sennò “l’opposizione ci attacca e i giornali fanno i titoloni”

18 Giugno 2022 17:24

Se quest’anno l’approvazione è avvenuta fuori tempo massimo, non senza polemiche e rischi, lo scorso anno questo non è accaduto solo per la scelta di Falcomatà: i retroscena di Perna nel suo libro e relativi al bilancio dell’annata passata

Diversi sono gli spunti all’interno del libro-diario che l’ex vice Sindaco di Reggio Calabria Tonino Perna ha appena lanciato. Oltre a quello sui rifiuti, anche quello sul bilancio e sulla sua discussione in Consiglio Comunale. Se quest’anno l’approvazione è avvenuta fuori tempo massimo, non senza polemiche e rischi, lo scorso anno questo non è accaduto solo per la scelta di Falcomatà, che Perna spiega anche evidenziando il suo malcontento.

E’ aprile 2021 e il pensiero di Perna comincia così: “Seduta drammatica in giunta”. E poi spiega: “Si deve approvare il bilancio previsionale per il 2021 e arriva un bilancio che per la manutenzione aumenta il budget di soli 400.000 euro a fronte di un fabbisogno minimo di aumento di 3 milioni. Castore, società in house passa così da 2.900.000 a 3.300.000 di euro che coprono meno del 50% del fabbisogno per la manutenzione di strade, verde urbano e illuminazione. Il sindaco, toglie la mascherina, è scuro in volto, invecchiato di almeno vent’anni. Come faccio, dice, a spiegarlo alla gente… a difendere questo bilancio anche in Consiglio Comunale? Abbiamo progetti finanziati per centinaia di milioni di euro… speriamo che non arrivino i fondi del Recovery Fund!”, afferma Perna in riferimento al Sindaco Falcomatà e all’approvazione del bilancio.

“Parliamo del bilancio partecipativo”, precisa. “Ma quale partecipazione”, rivela ironicamente. “Nella vita quotidiana la gente si trova con la spazzatura sotto casa e le buche, anzi voragini, nelle strade, di notte pure buie perché quando si fulmina una lampadina è diventato un miracolo che qualcuno la cambi. L’aria si è fatta pesante. Sono ormai superate le 21. Nessuno commenta. Per mia natura cerco sempre una soluzione. Non mi piace arrendermi. Non mi piace lamentarmi. Sono un costruttore”. E così il vice Sindaco si fa avanti e propone.

“Propongo di fare un’analisi della voce “spese per l’energia” che mi sembra esagerata: 12,3 milioni di euro. Silenzio. Faccio una ipotesi di risparmio possibile. Insomma, risparmiamo sull’energia (faccio fra gli altri l’esempio del Cedir dove il riscaldamento dei locali a gasolio va avanti giorno e notte pure di sabato e domenica quando non c’è nessuno). Silenzio. Insomma, risparmiamo sugli sprechi energetici

e mettiamo queste risorse sulla manutenzione. Silenzio”. Nessun seguito alle iniziative di Perna, alle proposte. E qui, scrive, “Il Falcomatà crolla. Decide di votare all’unanimità questo bilancio che non condivide per niente. Io mi astengo. Mi dicono: ‘non puoi! Così prestiamo il fianco agli attacchi dell’opposizione. Domani sui media uscirà un titolone “La Giunta Falcomatà si spacca’. ‘E allora?’ Mi dicono due assessori: ‘potrai presentare gli emendamenti in Commissione Comunale per migliorare il bilancio e trovare altri fondi per la manutenzione’. Non sono convinto, ma mi arrendo”.