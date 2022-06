“Reggio Calabria è bellissima”, Bobo Vieri si confessa e promette: “domani venite a Palmi, faremo le foto”

24 Giugno 2022 19:34

Dopo il matrimonio dell’amico e nota dietologa reggina Francesca Perrone, Vieri ha degustato sul Lungomare l’ennesimo gelato della vacanza e mandato un messaggio ai fan calabresi

Matrimonio a Reggio Calabria per Christian Vieri. Il bomber ex Lazio, Inter e Milan (fra le tante) è stato invitato alle nozze di Francesca Perrone e del marito Giovanni. Invitato insieme a lui anche Lele Adani, entrambi come amici della sposa. Lei, originaria di Galati, località situata tra Capo Spartivento e Brancaleone, adesso vive a Milano ed ha fatto le fortune come erborista, nutrizionista e dietologa, molto conosciuta nel mondo dei vip. Tra le tante personalità reggine, Vieri ha salutato anche Don Giovanni Zampaglione, al quale ha confessato che Reggio è “una bellissima città”, così il parroco ha invitato sia l’ex attaccante che Lele Adani a visitare San Lorenzo.

Infine, Vieri fa una promessa ai fan calabresi: “ci vediamo domani al Tahiti, di pomeriggio scatteremo qualche foto. Mi avete scritto in tantissimi, quindi chi non ha nulla da fare mi trova lì”, afferma degustando sul Lungomare Falcomatà l’ennesimo gelato della sua vacanza in Calabria.

Perché Bobo Vieri e Lele Adani sono a Reggio Calabria

Entrambi colpiti dai magnifici panorami dello Stretto di Messina, si trovano a Reggio Calabria per il matrimonio della dietologa dei vip Francesca Perrone. La sposa, come detto in precedenza, ha origini calabresi ma adesso vive e lavora a Milano. Nutrizionista iscritta all’albo professionale dal 2011, è laureata in Scienze Biologiche all’Università degli Studi di Messina nel 2011. In seguito ha conseguito la laurea magistrale in Biologia Applicata alle Scienze della Nutrizione presso l’Università Statale di Milano.

Francesca Perrone possiede una specializzazione sul counting dei carboidrati nelle donne in gravidanza diabetiche e/o con diabete gestazionale, competenze maturate presso il Centro di Diabetologia e Malattie del Ricambio dell’Ospedale Riuniti di Reggio Calabria. Queste conoscenze le hanno dato la possibilità nel tempo di lavorare in importanti strutture di Roma e Milano. Inoltre, è autrice di diversi articoli per la rivista mensile Top Salute, Dimensione Benessere, Ora, Ok Salute, Cosmopolitan.